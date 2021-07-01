В Нур-Султане снова ужесточат карантин - в третий раз

За прошедшие сутки в столице выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом.

В Нур-Султане снова ужесточают карантин, сообщает zakon.kz.

По данным столичного акимата, за прошедшие сутки (30 июня) в столице выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане еще раз ужесточат карантин.

Работа мониторинговых групп за соблюдением карантинных мер переведена на усиленный круглосуточный режим работы.

В случае, если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества, работа данных объектов будет остановлена.

С 4 июля сокращается время работы общепита (ресторанов, кафе), которые работают по проекту Ashyq, с 02:00 до 22.00 (в закрытых помещениях), время летников будет сокращено с 02:00 до 24:00.

Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию.

Работа фитнес-центров (йога-центры и др.), которые работают без проекта Ashyq, будет приостановлена как в будни, так и выходные дни. Фитнес-центры (йога-центры) по проекту Ashyq смогут работать только в будни, в выходные - запрет, - добавили в ведомстве.

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Со 2 июля вступает в силу постановление госсанврача города Сархат Бейсеновой о запрете массовых мероприятий ко Дню столицы. Все мероприятия в закрытых помещениях запрещены (за исключением театров с заполняемостью не более 20%, с принципом работы проекта Ashyq).

Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

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