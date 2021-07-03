Италия одолела Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Едва ли не главные фавориты Евро, итальянцы пока оправдывают ожидания экспертов. Сегодня они остановили разогнавшийся каток сборной Бельгии.

2 июля на поле стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене в рамках Евро-2020 выясняли отношения сборные Бельгии и Италии. Итальянцы одержали победу со счетом 2:1 и выходят в полуфинал, сообщает zakon.kz.

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Едва ли не главные фавориты Евро, итальянцы пока оправдывают ожидания экспертов. Сегодня они остановили разогнавшийся каток сборной Бельгии.

Впрочем, каток стал притормаживать и раньше. После того, как нокаутировал сборную России (3:0), выбил Финляндию (2:0), а с Данией разрыв в счете уже был небольшим (2:1). Теперь "красные дьяволы" с тем же счетом проиграли.

Трудно отдать предпочтение кому-то из двух тяжеловесов, но итальянцы выглядели лучше по всем статьям. Мяч в воротах бельгийцев оказался на 14 минуте, но судья зафиксировал офсайд. Следующий гол забили итальянцы на 32 минуте. На выходе из штрафной бельгийцы потеряли мяч. Верратти пасанул мяч Барелле, тот обошел двух защитников и выстрелил в дальний угол. 1:0 в пользу сборной Италии.

Следующий мяч итальянцы забили перед окончанием первого тайма. Инсинье красиво прошел Тилеманса и точно положил мяч под дальнюю штангу. 2:0.

Спустя пару минут, в добавленное время Ди Лоренцо у края штрафной сбил Доку, судья назначил пенальти, который реализовал Лукаку. Ударил точно в центр ворот, когда Доннарумма бросился вправо. 2:1.

На 61 минуте футбольный бог спас итальянцев. Другое объяснение подобрать трудно. Ди Лоренцо подарил мяч бельгийцам в центре поля, Де Брюйне паснул Лукаке, тот в упор бил в пустые ворота, а попал в Спинаццолу!

Бельгийцы честно пытались отыграться, но сделать уже ничего не смогли. Итог игры – 2:1 в пользу итальянцев, которые стали вторыми полуфиналистами Евро-2020. Первыми стали испанцы, двумя часами ранее обыгравшие швейцарцев.

Бельгийцы покидают чемпионат. Они, по-прежнему, возглавляют мировой рейтинг, но это уже ничего не значит. Ранее Евро-2020 покинули чемпионы Европы – португальцы и чемпионы мира – французы.

В оправдание "красных дьяволов" стоит отметить, что несколько сильных игроков у них не играют. Тимоти Кастань, Насер Шадли и Симон Миньоле по больницам. Кто с травмой, кто с коронавирусом. Плюс в защите все игроки возрастные. А итальянская команда очень уж хороша.

Сборная Италии продолжает свою беспроигрышную серию. Это уже 32 победный матч подряд "Скуадра адзурры".

В ночь на 4 июля встретятся сборные Украины и Англии.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина-Англия: победа Украины – 9.10, победа Англии – 1.45, ничья – 4.50.

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