Спорт

Три медали завоевала команда Казахстана на турнире по настольному теннису в Манаме

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:28 Фото: olympic.kz
В Манаме (Бахрейн) завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Команда Казахстана завоевала на нем три медали, сообщает Zakon.kz.

В индивидуальном зачете у девочек U11 Адель Вебер поднялась на вторую ступень пьедестала.

В мужском смешанном разряде (U19) бронзовыми призерами стали Кадырали Кабдылуахитов и Нурислам Касым.

Кабдылуахитов выступал в паре с У Ин Сюанем (Китайский Тайбэй), а Касым – с Пэе Ю-Ханом (Китайский Тайбэй).

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
