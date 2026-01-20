Три медали завоевала команда Казахстана на турнире по настольному теннису в Манаме

В Манаме (Бахрейн) завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Команда Казахстана завоевала на нем три медали, сообщает Zakon.kz.

В индивидуальном зачете у девочек U11 Адель Вебер поднялась на вторую ступень пьедестала.

В мужском смешанном разряде (U19) бронзовыми призерами стали Кадырали Кабдылуахитов и Нурислам Касым.

Кабдылуахитов выступал в паре с У Ин Сюанем (Китайский Тайбэй), а Касым – с Пэе Ю-Ханом (Китайский Тайбэй).

