Три медали завоевала команда Казахстана на турнире по настольному теннису в Манаме
В Манаме (Бахрейн) завершился турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. Команда Казахстана завоевала на нем три медали, сообщает Zakon.kz.
В индивидуальном зачете у девочек U11 Адель Вебер поднялась на вторую ступень пьедестала.
В мужском смешанном разряде (U19) бронзовыми призерами стали Кадырали Кабдылуахитов и Нурислам Касым.
Кабдылуахитов выступал в паре с У Ин Сюанем (Китайский Тайбэй), а Касым – с Пэе Ю-Ханом (Китайский Тайбэй).
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.
