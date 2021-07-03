"Индийский" штамм в Алматы - жители продолжают устраивать массовые вечеринки

Мониторинговые группы активно проверяют увеселительные заведения.

Жители Алматы продолжают устраивать банкеты и вечеринки, несмотря на рост заболевших "индийским" штаммом коронавируса, сообщает zakon.kz.

В ночь на 3 июля мониторинговые группы выявили 14 нарушений карантина.

По данным городского акимата, в караоке Laureate отдыхали около 100 посетителей.

Также в ночь со 2 на 3 июля функционировал бар "Атмосфера", где проводилось торжественное мероприятие и находились около 150 гостей. По этому факту собран административный материал для передачи в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля, - добавили в ведомстве.

Врачи отмечают, что стоит быть предусмотрительными - заболеваемость коронавирусом выросла более чем в два раза.

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В мегаполисе уже зафиксировано свыше 56 тысяч зараженных, из них в июне заболели 4 573 человека.

Жандарбек Бекшин ранее отмечал, что молодежь является главным распространителем коронавируса в городе.

Основная масса заболевших – горожане в возрасте 20-39 лет (37,6%) и 40-59 лет (23,2%).

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