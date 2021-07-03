Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Елбасы

Президент РК подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев стал символом Независимости.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву 3 июля 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

Развязав церемониальную ленту памятника, Президент обратился с речью к присутствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.

Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год, - убежден глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил исключительный вклад Нурсултана Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны.

- Елбасы выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа, - сказал Касым-Жомарт Токаев.Как подчеркнул глава государства, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Елбасы сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.

- Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости, - заявил Президент.

Кроме того, глава государства напомнил, что дальновидные инициативы Первого Президента лежат в основе политических и экономических достижений нашего государства.

Стратегический курс Елбасы является незыблемой основой нашей политики, направленной на дальнейшую модернизацию страны. В быстро меняющемся мире для успешной реализации реформ нам нужны четкие идеологические ориентиры и устойчивая ценностная основа, - сказал Президент.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что, воздвигая монументы в честь выдающихся личностей, мы тем самым выстраиваем платформу для духовного возрождения нации.

В этой связи Президент сообщил, что в ближайшее время будут открыты памятники, увековечивающие образы Алихана Бокейхана, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа Дулатова, Каныша Сатпаева и других великих людей.

В завершение глава государства поздравил народ Казахстана с предстоящим Днем столицы.

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