Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами

Военнослужащим было разрешено перейти на таджикскую территорию.

Более 1 тыс. военных из Афганистана в ночь с 4 на 5 июля отступили на территорию Таджикистана, передает zakon.kz.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан Афганистана, имеющие общую границу на данном направлении с Таджикистаном протяженностью 910 километров. Об этом сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на пограничную службу ГКНБ Таджикистана.

В ходе вооруженных столкновений с талибами 1037 афганских военнослужащих отступили, чтобы спасти свои жизни, перейдя границу, - говорится в сообщении.

В целях сохранения жизней личного состава, отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г.Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан. Военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию. В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Республики Таджикистан.

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В Афганистане за последние несколько месяцев многие районы перешли в руки "Талибана". Боевики движения продолжают ожесточенные бои против правительственных сил после начала вывода из Афганистана возглавляемых США иностранных войск 1 мая.

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