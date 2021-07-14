Придя в аптеку, следует попросить провизора озвучить все препараты с необходимым действующим веществом.

Эксперт фармацевтического рынка, рассказала, как сэкономить на лекарствах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Провизор Ирина Булыгина назвала два способа, которые помогут тратить на препараты меньше средств без вреда для здоровья.

Специалист объяснила, что придя в аптеку, следует попросить провизора озвучить все препараты с необходимым действующим веществом. Цены на них могут отличаться в разы, что поможет выбрать наиболее подходящее по стоимости лекарство. Провизор обязан назвать из имеющегося в аптеке ассортимента сначала наиболее дешевый препарат, но обычно происходит наоборот.

Кроме того, эксперт порекомендовала приобретать нужные лекарства против хронических заболеваний заранее, до возможного подорожания.

Если человек "хроник" и использует одни и те же препараты, которые нужны ему постоянно, то имеет смысл смотреть срок годности и покупать впрок, — отметила Булыгина в интервью Sputnik.

Однако эта рекомендация актуальна только для тех препаратов от хронических заболеваний, которые уже выписал врач. Приобретать ненужные в данный момент лекарства с расчетом на будущее не стоит.

Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить – это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро, — объяснила фармацевт.

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