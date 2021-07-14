В Нур-Султане вновь ужесточают карантин

Постановление вступает в силу с 00:00 17 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписал постановление об ужесточении карантинных мер в столице, сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям города Нур-Султан строго соблюдать следующие требования:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, а также запрет на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq);

1.3. для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq, которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков;

1.5. разрешение на проведение спортивных тренировок на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами лиц не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

2.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2.2. размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам для возможности общественного мониторинга;

2.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.4. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина в целях своевременного принятия мер по устранению нарушений предпринимателями и хозяйствующими субъектами;

2.5. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на человека в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемыми настоящим постановлением и приложениями к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан" от 27 февраля 2021 года № 9 и Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан" от 30 апреля 2021 года № 17 ).

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Управлению общественного здравоохранения города Нур-Султан, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан, субъектам предпринимательства, жителям и гостям города Нур-Султан:

3.1. продолжить реализацию проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольные участники;

13) караоке;

14) выставки;

15) океанариум;

16) марафоны;

17) спортивные мероприятия со зрителями;

18) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

19) детские развлекательные центры (крытые);

20) цирки;

21) отели, гостиницы.

3.2. обеспечить реализацию проекта Ashyq на объектах предпринимательства в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 и Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26" от 11 июня 2021 года № 27 с учетом нахождения в "красной зоне".

4. Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управлению физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО "CityTransportationSystems", лабораториям и медицинским организациям, государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства включительно, обеспечить:

лабораториям и медицинским организациям города независимо от формы собственности заполнение направления на лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР с заполнением всех данных исследуемого согласно форме, указанной в приложении 41 ПГСВ РК № 67, и регистрацию электронного направления в Едином интеграционном портале (далее - ЕИП) НЦЭ (с момента предоставления доступа);

в течение трех часов предоставление копии протокола о положительном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР и отчет в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и Управление общественного здравоохранения города;

переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания;

усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;

работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни согласно штатному расписанию, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

приостановить работу междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок, за исключением объектов общественного транспорта, участвующих в проекте Ashyq, работа которых обеспечивается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы объектов религиозных объединений в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом на проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.), в том числе на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов, а также работы объектов общественного питания, расположенных в них, за исключением объектов общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, включая проведение поминок с участием не более 30 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни всех объектов, перечисленных в данном пункте;

запрет на проведение совещаний, заседаний в очном режиме, за исключением судебных заседаний только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате, с соблюдением алгоритма согласно Приложению к ПГГСВ РК № 68;

организацию работы ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы отделений АО "Казпочта" в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы абонентских отделений операторов сотовой связи в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек;

организацию работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00;

разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

организацию сдачи выпускных экзаменов студентов ВУЗов и колледжей в дистанционном режиме с запретом на организацию и проведение выпускных вечеров и вручение дипломов в ВУЗах и колледжах в офлайн-режиме;

организацию работы по выдаче дипломов студентам ВУЗов и колледжей с установлением графика выдачи и исключением массового скопления людей;

организацию приема документов для поступления абитуриентов в ВУЗы и колледжи обеспечить в дистанционном режиме;

запрет на организацию индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в образовательных учреждениях;

организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 и запретом работы в субботние и воскресные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 18:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 18.00, за исключением торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров, для которых установлен запрет на работу в субботние и воскресные дни;

организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq;

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19 (за исключением работы расположенных в них аптек, мини-маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена, независимо от места расположения настоящим Постановлением). При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq. Работа фудкортов разрешена в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 только на доставку и вынос еды, за исключением фудкортов, участвующих в проекте Ashyq, для которых устанавливается график работы в будние дни 10.00 до 20.00, и запретом работы в субботние и воскресные дни. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата);

организацию работы театров аниматрониксов строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы океанариума при условии участия в проекте Ashyq с разрешением групповых экскурсий (не более 15 человек), с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

работы библиотек, музеев с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с запретом организаций групповых экскурсий и установлением штатного режима работы;

работу выставок для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при заполняемости не более 70%, из расчета не менее 6 м2 на посетителя, но не более 150 человек единовременно и установлением штатного режима работы;

организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 17:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq, для которых устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 20.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни. Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq);

организацию работы объектов общественного питания по типу столовых, независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 21:00;

организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 17:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением работы расположенных в них пунктов для массовой вакцинации против COVID-19;

организацию работы продовольственных рынков и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы для продовольственных рынков в штатном режиме, для непродовольственных рынков в будние дни с 10:00 до 17:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы продовольственных ярмарок на открытом воздухе, включая ярмарки "выходного дня", с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00;

организацию работы магазинов, мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы для объектов с торговой площадью до 1000 м2 (кроме торговых сетей) в будние и выходные дни с 09:00 до 17:00, для объектов с торговой площадью свыше 1000 м2 и торговых сетей независимо от торговой площади в будние дни с 09:00 до 17:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн-продаж);

организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки, стрит-фуды и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17:00 для объектов, не участвующих в проекте Ashyq, и с 00 до 20.00 - для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию спортивных тренировок на открытом воздухе на территории спортивных объектов в индивидуальном порядке и группами лиц с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

организацию спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

организацию проведения марафонов (на открытом воздухе) с участием не более 30 человек, для участвующих в проекте Ashyq - с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию спортивных мероприятий без зрителей для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, йога центров, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 для объектов, не участвующих в проекте Ashyq, и с 00 до 20.00 для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с проведением групповых занятий до 5 человек, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, без проведения групповых занятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 для объектов, не участвующих в проекте Ashyq, и с 00 до 20.00 - для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 для объектов, не участвующих в проекте Ashyq, и с 00 до 20.00 - для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи)с одновременным посещением массажного салона не более трех посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 для объектов, не участвующих в проекте Ashyq, и с 00 до 20.00 - для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы салонов красоты, парикмахерских, "барбер шопов", центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно - противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 8.00 до 21.00;

организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта автомашин и специальной техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением с установлением графика работы в штатном режиме;

организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы;

работу компьютерных клубов, PlayStation клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq, при заполняемости не более 30%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метра между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на посетителя, допуском лиц, достигших 16-летнего возраста и старше, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни;

организацию работы боулинг-клубов/центров для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

организацию работы театров и филармоний для субъектов (объектов), участвующих в проекте Ashyq, при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 и запретом работы в субботние и воскресные дни, без проведения акций;

организацию работы бильярдных клубов для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", при заполняемости не более 30% из расчета 4 м2 на посетителя и расстановкой игровых столов на расстоянии не менее 4 м друг от друга, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

организацию работы караоке для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест и установлением графика работы в будние дни с 12.00 до 21.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни. При этом не допускается проведение конкурсов, коллективных (корпоративных) мероприятий;

запрет на проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан;

запрет на работу всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне;

запрет на работу закрытых пляжей и аквапарков, включая бассейны, независимо от места расположения;

запрет на работу городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе;

запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;

запрет на работу компьютерных клубов, PlayStation клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, цирки, выставки, бильярдных, караоке, контактных зоопарков, океанариумов, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, кроме расположенных в спортивных объектах, (за исключением субъектов (объектов), участвующих в проекте Ashyq, кроме работы кинотеатров/кинорумов и концертных залов);

запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе "выходного дня" на открытом воздухе);

запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq;

запрет на проведение массовых мероприятий, включая семейные и памятные мероприятия, в том числе на дому (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq), концертов, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей и других культурно-массовых мероприятий (за исключением онлайн-формата);

запрет на деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах;

запрет на деятельность лагерей при общеобразовательных школах, центрах развития детей и образовательных центрах независимо от формы собственности;

организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований алгоритмов работы объектов, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года № 9 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 5 марта 2021 года № 10 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан" от 30 апреля 2021 года № 17, Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26" от 11 июня 2021 года № 27, Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "О внесении дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67" от 01 июля 2021 года № 31.

Управлению внутренней политики города Нур-Султан:

5.1. обеспечить проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства;

5.2. довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

6. Районным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан, Департаменту полиции города Нур-Султан, районным акиматам города Нур-Султан обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

Постановления Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан" от 24 июня 2021 года № 18, "О внесении изменений и дополнений в Постановление Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан" от 24.06.2021 года № 18" от 29 июня 2021 года № 19, от 01 июля 2021 года № 20 и от 08 июля 2021 года № 21 считать утратившими силу.

Настоящее Постановление вступает в силу с 00:00 17 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан С. Бейсенова

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