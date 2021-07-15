Скорректировать республиканский бюджет намерено правительство Казахстана

Существенно вырастет Чрезвычайный резерв правительства.

Министерство финансов РК подготовило проект постановления Правительства РК О корректировке показателей республиканского бюджета на 2021 год и внесении изменений в постановление Правительства РК от 10 декабря 2020 года № 840 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", сообщает zakon.kz.

Планируется осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2021 год по ряду показателям.

Так, сокращены суммы целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на выплату государственной адресной социальной помощи в большинстве регионов. К примеру, Алматы на эти цели выделят 3 710 842 тыс. тенге вместо запланированных ранее 4 717 619 тенге, Нур-Султан получит на выплаты АСП 2 899 326 тыс. тенге вместо 3 425 061 тыс. тенге.

Также сокращены суммы на выплату АСП в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и других областях.

Вместе с тем увеличен Резерв Правительства Республики Казахстан, он составил 245 369 314 тыс. тенге вместо ранее утвержденных 231 696 458 тыс. тенге.

Чрезвычайный резерв Правительства РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств также вырастет до 15 500 000 тыс. тенге вместо 3 500 000 тыс. тенге.

Резерв Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты составит 228 919 314 ( ранее 227 246 458 тыс. тенге).

Кроме того, предусматривается выделение средств на проведение научно-реставрационных работ и музеефикация памятника истории и культуры республиканского значения Комплекс дома-музея Жамбыла и проведение научно-реставрационных работ памятника истории и культуры республиканского значения Литературно-мемориального дома-музея М.О. Ауэзова. На эти цели планируется выделить 277 583 тыс. тенге.

На мероприятия с участием главы государства планируется выделить 2 413 648 тыс. тенге.

Речь идет о проведении праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных государственным, национальным, профессиональным и иным праздникам Республики Казахстан, Ассамблее народа Казахстана, организация концертных программ в рамках официальных встреч Первого Президента РК - Елбасы, главы государства и премьер-министра РК с иностранными делегациями, обеспечение участия в мероприятиях Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, ТЮРКСОЙ, ЮНЕСКО и ИСЕСКО и других.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 июля.

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