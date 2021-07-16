Вакциной Pfizer могут начать прививать детей в Казахстане

Вакцина Pfizer сегодня применяется для вакцинации детей от 12 до 18 лет.

Детей с 12 до 18 лет могут начать вакцинировать Pfizer в Казахстане. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

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Если говорить о том, какая группа населения будет вакцинироваться: со всеми теми вакцинами, что применяются сегодня, дети до 18 лет остаются у нас не подлежащими вакцинации. Вакцина Pfizer применяется для вакцинации детей с 12 до 18 лет. А с 18 и дальше - без ограничения по возрасту. Поэтому на сегодня мы рассматриваем возможность вакцинации детей, потому что в Казахстане эта прослойка - подростки 12-18 лет - это почти 2 млн детей, - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, это достаточно большое количество.

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Тем более, мы говорим о том, что с учетом распространения "дельта-штамма", его быстрой передачи, к сожалению, констатируем, что сегодня у нас дети болеют чаще. Сейчас перед нами стоит задача защитить не только взрослых, но и детей. Но, предваряя ваш вопрос, хочу отметить, что вакцинация детей будет производиться только с разрешения их родителей или официальных опекунов, представителей детей, - заключила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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