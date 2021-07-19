Aster Auto открыл крупнейший дилерский центр LADA в Нур-Султане

По словам руководства компании, бренд LADA давно разрушил стереотип создателя "Жигулей" и производит современные, качественные автомобили.

Aster Auto открыл в Нур-Султане самый большой и форматный дилерский центр LADA в Средней Азии.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор в рамках рабочего визита в Казахстане посетил новый автосалон и принял участие в его открытии. Теперь купить самый продаваемый автомобиль, пройти техосмотр и гарантийное обслуживание можно в современном, комфортном авто комплексе нового формата.

Дилерский центр создан по последним тенденциям автомобильного мира и уже удивил первых покупателей своим размахом и стилем.

По словам руководства компании, бренд LADA давно разрушил стереотип создателя "Жигулей" и производит современные, качественные автомобили.

Действительно, открывшийся дилерский центр Aster Auto — это место, где можно не только приобрести автомобиль известного своим сегментом доступного и практичного бренда в стране, но и получить полное сопровождение после покупки в комфортных и современных условиях.

LADA входит в концерн Nissan – Renault – LADA – Mitsubishi и предлагает последние инновационные разработки, которые можно увидеть в моделях последнего поколения – Vesta, Largus, Niva Travel, – заявил CEO Aster Auto, Илья Буланов.

Многие годы Казахстан является самым большим рынком по экспорту машин АВТОВАЗа.

Я уверен, что LADA Granta" станет бестселлером, как в объемах продаж LADA , так и в целом по рынку Казахстана. В перспективе мы думаем о запуске и развитии таких моделей как Vesta, две версии нашей Niva и Largus, – рассказал Президент АО АВТОВАЗ, Николя Мор.

За последние 4 месяца этого года Aster Auto открыл уже 20 автосалонов LADA по всему Казахстану. Информация о модельном ряде, комплектующих, ценах и условиях покупки в кредит можно найти на сайте LADA -kazakhstan.kz, а также быть в курсе последних событий в мире LADA в Казахстане, на странице в Instagram - @LADA .official.kz

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