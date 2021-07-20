Цой: Каждый четвертый казахстанец получил первый компонент вакцины

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечен в Мангистауской области.

19 июля министр здравоохранения Алексей Цой выступил на совещании по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, сообщает zakon.kz.

На совещании под председательством Президента глава Минздрава рассказал о принимаемых мерах по стабилизации.

По информации министра, на сегодняшний день каждый четвертый казахстанец получил первый компонент вакцины. Всего первым компонентом привито 4,9 млн. чел., охват подлежащего населения составил 49%, вторым компонентом привито около 2,8 млн. человек с охватом 28% подлежащего населения.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечен в Мангистауской области.

При пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 670 тысяч человек, или в среднем за сутки - выше 11 тыс. случаев на пике в августе.

По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 555 тысяч человек (в среднем за сутки выше 9,0 тыс. случаев на пике в августе).

При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 425 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 7 тыс. случаев на пике в августе).

Развитие оптимистичного сценария возможно лишь при усилении карантинных мер и росте охвата вакцинацией. министр здравоохранения Алексей Цой

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С учетом поручения Президента по возврату в новом учебном году к оффлайн-обучению в школах Министерством проанализированы и адаптированы подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ. Для этого предлагаются следующие меры:

100% вакцинация педагогов;

вакцинация школьников старше 12 лет;

соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн-обучение);

усиление работы психологов и социальных работников;

тестирование при наличии симптомов;

мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.

В Министерстве здравоохранения считают, что система здравоохранения должна перестроиться на эпиднадзор и мониторинг за тяжелыми и летальными случаями, готовность коечного фонда, лекарств, оперативное производство диагностических тест- систем, лекарств и иммунобиологических препаратов.

Организации образования также должны быть готовы к оперативному переходу на онлайн-обучение, создать безопасные условия для обучения учащихся.

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