Эксперт объяснил, как уберечь смартфон от быстрой разрядки летом

Бывает, что если вы летом выйдете из кондиционированного помещения на жару или зимой из теплого дома на холод и вам кто-то позвонит, то смартфон может неожиданно выключиться.

Смартфон в жаркую погоду может быстрее, чем обычно, разряжаться или вовсе неожиданно выключаться. Это чаще всего связано с состоянием аккумулятора устройства, сообщает zakon.kz.

Об этом Радио Sputnik рассказал эксперт Эльдар Муртазин.

Чаще всего в летнее время ломается аккумулятор смартфона. Под воздействием высоких температур батарея начинает разряжаться быстрее, из-за чего ее приходится постоянно подзаряжать. Такие манипуляции чреваты износом аккумулятора. Даже на флагманских смартфонах батареи рассчитаны на определенное число зарядок, из-за чего подобные действия быстро их «убивают».

На работе аккумулятора сказываются и перепады температуры. Если пользователь выходит с помещения, в котором воздух прохладнее, на жару, то смартфон часто начинает работать медленнее. В некоторых случаях он даже может выключиться. Если аккумулятор полностью вышел из строя, то его стоит менять на оригинал, а не на китайский аналог. Лучше обратиться к опытным специалистам, так как слабый контакт может привести к полному выходу из строя прибора. Эльдар Муртазин

Бывает, что если вы летом выйдете из кондиционированного помещения на жару или зимой из теплого дома на холод и вам кто-то позвонит, то смартфон может неожиданно выключиться. Но эта проблема решаема — нужно просто поменять в аппарате батарею.

Специалист также порекомендовал не экономить на аккумуляторе и приобретать его в официальных сервисных центрах. В погоне за низкими ценами можно столкнуться с крайне некачественным товаром.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!