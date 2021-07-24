Сколько кандидатов зарегистрировалось на выборы сельских акимов

Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов состоятся 25 июля.

На выборы сельских акимов в Казахстане зарегистрировались 2297 кандидатов, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что, по данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата. Однако из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

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Из них: 1419 - путем самовыдвижения, 878 - от 6 зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины - 1839, женщины - 458.

Голосование будет проходить в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов состоятся 25 июля. Инициативу об их проведении Касым-Жомарт Токаев выдвинул в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

По словам Президента, это событие знаменует собой новый этап политической модернизации.

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