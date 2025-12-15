Ученые нашли огромные тоннели, которые не были созданы людьми или природой
Как пишет Science Advances, тоннели не проходят вдоль русел рек, не имеют признаков добычи полезных ископаемых и не похожи на обычные пещеры. Многие из этих проходов имеют длину более 550 метров и достаточную высоту, чтобы взрослый человек мог пройти по ним, не сгибаясь.
По словам ученых, главное предположение заключается в том, что огромные наземные ленивцы выкопали эти укрытия, превратив части Южной Америки в лабиринт подземных жилищ.
"В течение последнего десятилетия в результате детального исследования было нанесено на карту более 1500 гигантских нор на юге и юго-востоке Бразилии. Эти тоннели могут достигать нескольких сотен футов в длину. Они разветвляются на боковые проходы и имеют длинные параллельные следы от когтей, выгравированные на их стенах", – говорится в материале.
Руководителем такого исследования стал геолог из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Генрих Франк. Его открытия сосредоточены на палеонорах – ископаемых тоннелях, вырытых крупными вымершими животными, которые когда-то изменили ландшафт южной части Южной Америки.
По словам Франка, стены тоннеля имеют следы от когтей иногда в виде трех параллельных борозд именно там, где копающая конечность вгрызалась бы в скалу.
Исследователи говорят, что планировка имеет вид не случайной эрозии, а сеть укрытий, выкопанных и поддерживаемых в течение длительного времени.
Чтобы идентифицировать создателей тоннелей, ученые сравнили размер нор и следы от когтей с ископаемыми скелетами из тех же регионов. Самые большие тоннели имеют ширину около 1,8 метра и примерно такую же высоту.
"Это сужает круг подозреваемых до гигантских наземных ленивцев и броненосцев. Следы от когтей широкие и неглубокие, что больше соответствует длинным, изогнутым когтям ленивцев, чем коротким когтям бронированных роющих животных. Эти норы являются классическим примером того, как мегафауна превращала землю, двигаясь и отдыхая", – добавляют в материале.
Такие тоннели могли создать ленивцы вида Мегатериум. Это самый известный южноамериканский огромный наземистый ленивец из поздней ледниковой эпохи.
Ранее сообщалось, что по всей Турции находят огромные дыры в земле, как в библейском пророчестве.