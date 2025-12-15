Ученые нашли огромные тоннели, которые не были созданы людьми или природой

Под холмами южной Бразилии и северной Аргентины ученые обнаружили огромные тоннели, которые, скорее всего, прорыты в твердой скале. По словам ученых, эти тоннели не были созданы ни человеком, ни геологическими процессами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Advances, тоннели не проходят вдоль русел рек, не имеют признаков добычи полезных ископаемых и не похожи на обычные пещеры. Многие из этих проходов имеют длину более 550 метров и достаточную высоту, чтобы взрослый человек мог пройти по ним, не сгибаясь.

По словам ученых, главное предположение заключается в том, что огромные наземные ленивцы выкопали эти укрытия, превратив части Южной Америки в лабиринт подземных жилищ.

"В течение последнего десятилетия в результате детального исследования было нанесено на карту более 1500 гигантских нор на юге и юго-востоке Бразилии. Эти тоннели могут достигать нескольких сотен футов в длину. Они разветвляются на боковые проходы и имеют длинные параллельные следы от когтей, выгравированные на их стенах", – говорится в материале.

Руководителем такого исследования стал геолог из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Генрих Франк. Его открытия сосредоточены на палеонорах – ископаемых тоннелях, вырытых крупными вымершими животными, которые когда-то изменили ландшафт южной части Южной Америки.

По словам Франка, стены тоннеля имеют следы от когтей иногда в виде трех параллельных борозд именно там, где копающая конечность вгрызалась бы в скалу.

Исследователи говорят, что планировка имеет вид не случайной эрозии, а сеть укрытий, выкопанных и поддерживаемых в течение длительного времени.

<br>

Чтобы идентифицировать создателей тоннелей, ученые сравнили размер нор и следы от когтей с ископаемыми скелетами из тех же регионов. Самые большие тоннели имеют ширину около 1,8 метра и примерно такую же высоту.

"Это сужает круг подозреваемых до гигантских наземных ленивцев и броненосцев. Следы от когтей широкие и неглубокие, что больше соответствует длинным, изогнутым когтям ленивцев, чем коротким когтям бронированных роющих животных. Эти норы являются классическим примером того, как мегафауна превращала землю, двигаясь и отдыхая", – добавляют в материале.

Такие тоннели могли создать ленивцы вида Мегатериум. Это самый известный южноамериканский огромный наземистый ленивец из поздней ледниковой эпохи.

Ранее сообщалось, что по всей Турции находят огромные дыры в земле, как в библейском пророчестве.