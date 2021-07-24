Оштрафованы участницы нападения на работников Минздрава РК

Каждая обязана будет оплатить штраф в размере 25 МРП.

За противоправные действия и хулиганское поведение к административной ответственности привлечены шесть женщин, передает zakon.kz.

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19 июля агрессивно настроенные женщины вопреки правилам пропускного режима пытались ворваться в здание Дома министерств. Ведя себя крайне безобразно, сопровождая попытки перелезть через турникет на проходной нецензурной бранью, оскорблениями, ударами руками и ногами сотрудников полиции, обливали водой постовых и работников Министерства здравоохранения. При попытке ответственных сотрудников Минздрава выстроить диалог, понять проблемы и найти их решение, женщины набросились на них с матами и кулаками, нанося удары в лицо и хватаясь за одежду. Данное поведение порицается обществом и преследуется по закону от административной до уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

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Каждая обязана будет оплатить штраф в размере 25 МРП.

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19 июля серьезный конфликт произошел на встрече противников вакцинации и чиновников Министерства здравоохранения. Женщины пришли в Минздрав и требовали отмены вакцинации. Некоторые из них, не сдержавшись, набросились на представителей ведомства с криками и кулаками.

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