Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 июля, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и в центре страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке - с градом и шквалистым ветром. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Павлодарской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град, шквал.

Ночью в Акмолинской, днем в Карагандинской области местами ожидается гроза, в Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Местами в Жамбылской, на юге Мангистауской области сохранится очень сильная жара.

В Алматинской, Туркестанской, местами в Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 36°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, облачно.

Прогноз погоды на 26 июля.

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