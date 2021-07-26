Эксперт посоветовал иногда отключать интернет на смартфоне

Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону.

Интернет на телефоне стоит отключать хотя бы с целью экономии заряда батареи, а также отдыха от гаджета и экономии трафика, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Телефон может активно работать даже в фоновом режиме - ежесекундно передавая информацию от сервера к телефону, поясняет специалист.

Кроме того, социальные сети, мессенджеры, приложения, email-рассылки обычно устроены таким образом, чтобы постоянно возвращать человека в Сеть.

Отключив интернет, можно не только сэкономить трафик, но и отдохнуть от информационного шума, - заключает Щельцин.

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