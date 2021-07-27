Мы не проводим выборы, чтобы понравиться кому-то - Токаев

Президент отметил хорошую предвыборную работу избранных акимов, поздравил их и пожелал успехов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вновь избранными акимами сел Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что прямые выборы руководителей сел, городов районного значения и сельских округов - важное историческое событие, знаменующее собой новый этап политической модернизации.

Действительно, впервые в нашей истории состоялись такие выборы. Абсолютно прозрачные, честные. Никаких претензий, прежде всего, со стороны нашего народа. Таких выборов не было. Мы не проводим выборы, чтобы понравиться кому-то, мы проводим выборы, чтобы улучшить жизнь. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что эти выборы дают сельчанам новые возможности в полной мере использовать свой потенциал и развивать населенные пункты.

Президент отметил хорошую предвыборную работу избранных акимов, поздравил их и пожелал успехов.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они сделают все возможное, чтобы оправдать доверие граждан.

В свою очередь новые акимы выразили главе государства благодарность за реализацию его инициативы и предоставленную возможность работать на благо страны и своего села.

27 июля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау. В ходе поездки Президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования Акмолинской области.

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