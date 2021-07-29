Алматинцев обманули на 300 млн тенге

Только за июль в полицию обратилось более 20 человек с заявлением о мошенничестве.

Житель Алматы обманул граждан на 300 млн тенге. Только за июль в полицию обратилось более 20 человек с заявлением о мошенничестве, сообщает zakon.kz.

По данным Департамента полиции Алматы, гражданин П. под предлогом продажи залоговых автомашин по завышенной цене приобретал автотранспорт потерпевших и перепродавал его третьим лицам за более низкую цену.

Продав несколько автомобилей, злоумышленник вошел в доверие к людям, и те начали ему отдавать деньги и советовали “рабочего” парня своим знакомым. После получения денежных средств предприимчивый молодой человек скрывался, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению. пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний гражданин.

Сейчас сотрудниками доказаны 20 фактов мошенничества, где злоумышленник нанес ущерб потерпевшим в 300 млн тенге. В ЕРДР возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. Три автомобиля, как вещественные доказательства, удалось вернуть законным владельцам. Еще несколько автомобилей изъяты и водворены на штрафстоянку, - рассказал он.

Пострадавших просят обратиться в ОП Алатауского района или позвонить по номерам: 393-40-73, 393-40-69 или 102.

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