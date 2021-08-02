Актер Аскар Ильясов извинился за слова о покупке паспорта вакцинации

Он отметил, что не изменил свое мнение насчет вакцинации.

Казахстанский актер Аскар Ильясов извинился за слова о возможной покупке паспорта вакцинации, передает zakon.kz.

То, что я сказал, было моим глупым мнением, и я был не прав, сказав его публично. Я недостаточно осведомлен об этом, и так уверенно говорить о том, что я не знаю, безответственно. То, что я сказал о покупке паспорта вакцинации - детское бунтарство против обстоятельств, в целом - глупость. Никакого паспорта я покупать не буду. Важно было увидеть и услышать себя со стороны, чтобы исправляться и становиться лучше. Приношу извинения людям, которые популяризируют вакцинацию для блага и здоровья нашего общества, - написал актер у себя в Instagram.

Актер отметил, что не изменил свое мнение насчет вакцинации.

Что-то я переизвинялся. В общем-то глупым было только сказанное о покупке паспорта. Я пересмотрел эпизод, остальное все по делу. Вакцинирование - дело каждого. Свое мнение насчет нее я не изменил, но я и не хочу его никому навязывать, - написал Ильясов.

Ранее актер дал интервью журналисту Тимуру Балымбетову. В нем он высказался о вакцинации.

Если гайки закрутят и невозможно будет выехать из страны, возможно, я вакцинируюсь, или заплачу взятку и куплю паспорт. Кто знает. Есть такая вероятность, - говорил Аскар Ильясов.

Тем временем, в МВД сообщили, что с начала этого года возбуждено более 80 уголовных дел за подделку паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. Кроме того, глава Минздрава Алексей Цой говорил, что в ведомстве делаются сверки паспортов. Он отметил, что тот, кто попытается купить поддельный паспорт, будет пойман и наказан.

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