"Дельта-штамм" COVID-19 помолодел - он распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели пройти вакцинацию.

Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева рассказала, кого в первую очередь поражает "дельта-штамм" коронавируса, сообщает zakon.kz.

По ее словам, "дельта-штамм" COVID-19 помолодел - он распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели пройти вакцинацию.

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Сейчас выяснилось, что дети коронавирус переносят легко, но потом - через 6-12 месяцев - у многих проявляется постковидный синдром. Вот он как раз протекает тяжело и может ударить по любому органу. Родителям нужно быть бдительными. Еще стоит учитывать, что нередко у детей при заболевании мы не находим в крови иммуноглобулин М (он указывает на COVID-19). При этом через какое-то время в организме появляются защитные тела (иммуноглобулин G), которые говорят о перенесенном коронавирусе. Это загадка, - отметила главврач.

По ее словам, чаще болеют дети в возрасте до года и с хроническими патологиями.

Как сообщали ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за последние две недели анализ возрастного состава показал, что удельный вес пораженности КВИ среди подростков вырос на 0,7% и граждан 40-59 лет - на 0,8%.

В основном заражение коронавирусом преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - в 37%, граждан 40-59 лет - в 25%, лиц старшего 60 лет - в 19% и детей до 14 лет - в 13%.

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Чаще всего коронавирус передается внутри семьи - дети могут заразиться от родителей. Поэтому сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест, не брать их с собой в магазины и пореже ездить с ними в транспорте. А также родителям сейчас важно привиться от коронавируса - это увеличит шансы детей не заразиться. Фарида Агибаева

Главврач добавила, что крайне важно соблюдать масочный режим. К примеру, одноразовые медицинские маски из нетканого материала способны задерживать 95% аэрозолей крупнее 3 мкм.

Всего 5% частиц меньшего диаметра могут проникать через защитное средство и попадать в дыхательные органы. Многоразовая маска из четырех слоев ткани или плотного искусственного полотна по эффективности практически не уступает одноразовым средствам. Носить СИЗ для лица, прежде всего, должен больной, чтобы выделяемая физиологическая жидкость изо рта и носа задерживалась на маске. Фарида Агибаева

Она отметила, что здоровый человек тоже должен носить маску, так как существует вероятность заразиться от больного или переносчика вируса.

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Одноразовую маску можно носить 2-3 часа. Многоразовую маску можно использовать большое количество раз. После применения ее нужно постирать в горячей воде с порошком и обеззараживающим средством, высушить и прогладить утюгом без пара.

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