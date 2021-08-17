Инцидент у Rixos: Администрацию отеля оштрафовали

Об этом сообщил Жандарбек Бекшин.

Администрацию отеля Rixos оштрафовали за массовое мероприятие, которое провели представители центральной синагоги. Об этом сообщил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Сообщается, что менеджеров отеля оштрафовали на 30 МРП (87 510 тенге) за организацию и предоставление помещения для массового мероприятия.

Сейчас работа продолжается. Данная проверка после разрешения прокуратуры будет проведена. Все кто будет установлен, понесут наказание. Все будет в правовом поле, - сказал он.

Наказать гостей мероприятия за то, что они не носили маски, власти не смогут.

Дело в том, что это были прилетевшие, они практически сутки находились здесь. Они провели мероприятие и сразу улетели, вернулись в свои страны. Поэтому участников наказать не можем, наказали организаторов, - отметил Жандарбек Бекшин.

30 июля в соцсетях появилась информация о массовом скоплении людей, которые позировали на камеру перед гостиницей Rixos Almaty. Предполагалось, что на разошедшихся по соцсетям кадрах зафиксированы представители еврейской общины. Сообщалось, что был оштрафован глава центральной синагоги Алматы.

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