Финансы

Сколько денег нужно иметь на "черный день" в Казахстане – советы финансистов

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Финансовая "подушка безопасности" еще несколько лет назад казалась необязательным элементом личных финансов – чем-то из разряда "хорошо бы иметь". В 2026 году она фактически стала базовой необходимостью из-за роста цен и общего ощущения экономической неопределенности, сообщает Zakon.kz.

Почему "подушка" больше не формальность?

По прогнозам Нацбанка Казахстана, инфляция в 2026 году может составить от 9,5-12,5%. Это означает, что деньги обесцениваются очень быстро, а любые финансовые сбои – потеря работы, задержка зарплаты, проблемы со здоровьем – становятся заметно болезненнее.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что в нынешних условиях финансовая подушка – это уже не рекомендация, а элемент базовой защиты.

"В Казахстане в 2026 году рекомендуется иметь запас в размере 3-6 месячных расходов на основные нужды, чтобы покрыть риски потери дохода, инфляции и возможных экономических кризисов".Арсен Темирбаев

Сколько денег нужно откладывать?

Ключевой ориентир – не размер зарплаты, а ежемесячные обязательные расходы. Именно их подушка должна перекрывать на несколько месяцев.

Для примера:

  • при расходах 300-400 тыс. тенге в месяц минимальная подушка составит около 1,8 млн тенге, комфортная – до 3,6 млн тенге;
  • при средней зарплате 500 тыс. тенге и расходах 312 тыс. тенге резерв должен находиться в диапазоне от 936 тыс. до 1,87 млн тенге.

В Алматы расходы традиционно выше. Для семьи они могут достигать 900 тыс. – 1,2 млн тенге в месяц, а значит, финансовая подушка должна составлять от 2,7 до 7,2 млн тенге.

Как рассчитать подушку лично для себя?

Базовый расчет достаточно прост. Необходимо сложить все обязательные ежемесячные траты:

  • продукты – 70-100 тыс. тенге;
  • аренда жилья или ипотека – 260-350 тыс. тенге;
  • коммунальные услуги, связь, транспорт – около 100 тыс. тенге.

Получившуюся сумму нужно умножить на 3 или 6.

Например, при доходе 600 тыс. тенге и расходах около 400 тыс. тенге цель выглядит так: накопить от 1,2 до 2,4 млн тенге.

При этом пенсионные накопления в ЕНПФ, даже если их сумма достигает свыше 20 млн тенге, не стоит считать частью подушки. Это отдельный, долгосрочный резерв с ограниченным доступом.

Где хранить деньги?

Финансовая подушка – это не инвестиция и не способ заработать. Ее главные качества – надежность и ликвидность.

Оптимальным вариантом остаются депозиты в крупных банках Казахстана с государственной гарантией вкладов. По ликвидным депозитам ставки сегодня составляют около 15-16% годовых, что позволяет частично компенсировать инфляцию и при этом сохранить быстрый доступ к деньгам.

Эксперты предупреждают: акции, криптовалюты и другие высокорисковые инструменты для подушки не подходят – в критический момент деньги могут оказаться недоступными или существенно потерять в цене.

Дисциплина важнее размера

Финансовый аналитик Александр Золотов подчеркивает, что сама по себе подушка не работает без жесткой дисциплины ее использования.

"Эти накопления предназначены исключительно для форс-мажоров – потери основного дохода, проблем со здоровьем или других срочных ситуаций. Это не деньги на отпуск, новый гаджет или спонтанный ремонт".Александр Золотов

По его словам, еще одна распространенная ошибка – попытка копить резерв, не разобравшись с дорогими долгами. Пытаться формировать "подушку", имея высокопроцентные кредиты, неэффективно. Сначала стоит закрыть самые дорогие долги и только затем активно накапливать резерв.

С чего начать, если финансовой подушки нет?

Эксперты советуют не ждать идеальных условий. Первый шаг – месяц честно фиксировать все расходы и убрать очевидно лишние траты. Затем поставить первую реалистичную цель – накопить сумму, достаточную для одного месяца жизни без зарплаты. Это повлечет, кроме всего прочего, и ощущение душевного комфорта и спокойствия.

"Когда человек впервые видит на счете сумму, которой реально хватает на несколько месяцев спокойной жизни, уровень тревоги заметно снижается. Деньги начинают работать не только как защита, но и как инструмент".Арсен Темирбаев

В 2026 году финансовая подушка безопасности – необходимое условие устойчивости. Минимум – три месяца обязательных расходов, а для крупных городов – не менее шести. Создается запас постепенно, за счет регулярных накоплений и жесткой дисциплины. Но именно эти деньги позволят пережить экономические потрясения без паники и долгов.

Ранее мы рассказали, что что индекс финансовой грамотности в Казахстане (40,5%) ниже среднего показателя по странам СНГ, который оценивается в 55%. В частности, склонность казахстанцев брать кредиты на необязательные потребности приводит к серьезным проблемам как для отдельных людей, так и для экономики в целом.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
