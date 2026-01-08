#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Зима уже отступает? Синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 9 января

ветки, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:39 Фото: unsplash
Жители некоторых регионов Казахстана все не дождутся снегопада и задаются вопросом: "Зима уже отступает?" И судя по прогнозу, так оно и есть, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере Казахстана – небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра", – добавили синоптики.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление до +14°С нагрянет в Казахстан в ближайшие дни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября
16:08, 08 октября 2023
Прогноз погоды в Казахстане на 9 октября
Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 30 октября
17:51, 29 октября 2024
Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 30 октября
Прогноз погоды в Казахстане на 9 июля
16:44, 08 июля 2023
Прогноз погоды в Казахстане на 9 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: