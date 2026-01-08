Зима уже отступает? Синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 9 января

Жители некоторых регионов Казахстана все не дождутся снегопада и задаются вопросом: "Зима уже отступает?" И судя по прогнозу, так оно и есть, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере Казахстана – небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра", – добавили синоптики.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление до +14°С нагрянет в Казахстан в ближайшие дни.