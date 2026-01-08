Зима уже отступает? Синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 9 января
Фото: unsplash
Жители некоторых регионов Казахстана все не дождутся снегопада и задаются вопросом: "Зима уже отступает?" И судя по прогнозу, так оно и есть, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится преимущественно погода без осадков.
"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере Казахстана – небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра", – добавили синоптики.
Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление до +14°С нагрянет в Казахстан в ближайшие дни.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript