В школах Казахстана будут учить играть на домбре

Программа обучения проходит экспертизу.

Теперь в школах будут учить детей играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова, передает корреспондент zakon.kz.

Желающие смогут получить новые навыки на уроке "музыки". Сейчас программа обучения проходит экспертизу.

Мы предлагаем ввести такое обучение в шестых классах. Но это не означает, что во всех школах одномоментно начнут преподавать игру на домбре, все будет зависеть от готовности и ресурсов, - сказала Алмагуль Мухамедханова на августовской конференции по вопросам образования в столице.

Она рекомендовала обратить особое внимание классам с казахским языком обучения.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов рассказал, как будут учиться школьники в новом учебном году. По его словам, все организации образования подключены к Ashyq, а педагоги вакцинированы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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