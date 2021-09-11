Сколько казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 сентября 2021года, сообщает zakon.kz.

На 11 сентября лечение от КВИ продолжают получать 79 884 человека (71 716+ и 8168 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 528 пациентов, на амбулаторном уровне - 63 356.

Читайте также: О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1316 пациентов;

состоянии крайней степени тяжести - 346;

на аппарате ИВЛ - 193.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 сентября 2021 года

9.09.2021 г. зафиксировано 249 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 72 472, летальных случаев - 4651, выздоровевших - 59 653.

На 10 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 7 010 302 человека, вторым компонентом - 5 834 656 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!