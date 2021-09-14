Талибы восстановили могилу национального героя Афганистана

Об этом сообщают СМИ.

Талибы (движение запрещено в Казахстане) восстановили могилу национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, передает zakon.kz.

Талибы утверждают, что могилу осквернили не члены "Талибана". По их словам, это сделали люди, у которых была неприязнь к национальному герою. Теперь могила восстановлена. Об этом пишет Sputnik Афганистан.

Сообщается, что талибы усилили охрану могилы, чтобы подобные инциденты не повторялись.

7 сентября стало известно, что талибы разбили стекло на могиле национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

Ахмад Шах Масуд - афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана (1992-1996). У него есть прозвище Панджшерский лев. Известен своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а потом - с "Талибаном". 9 сентября 2001 года на Масуда было совершено покушение во время интервью - террористы-смертники выдавали себя за журналистов, спрятав взрывчатку в видеокамеру. На следующий день Ахмад Шах Масуд скончался.

Его сын, 32-летний Ахмад Масуд, сформировал на севере Афганистана Панджшерское сопротивление - коалицию этнических ополченцев, противостоящую "Талибану".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!