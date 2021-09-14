Назван способ отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

При недомогании необходимо сдать тест и на грипп, и на коронавирус.

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при первых симптомах недомогания не существует отличий между коронавирусом, гриппом и простудой, сообщает zakon.kz со ссылкой на, сообщает URA.RU.

Медик назвал способ, как не перепутать эти заболевания.

Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп, — пояснил он.

Врач также напомнил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечат практически одинаковым способом.

Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — все что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день, — добавил Жемчугов.

Также человек может ускорить выздоровление от вирусных инфекций, принимая укрепляющие иммунитет витамины.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

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