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Новый депутат Мажилиса поклялся верно служить народу Казахстана

Фото: parlam.kz 15 сентября 2021, 10:19

Он будет работать в Комитете по вопросам экологии и природопользованию.

Новоизбранный депутат Мажилиса от Демократической партии "Ак жол" Гани Хамзин принес присягу, передает корреспондент zakon.kz.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - сказал Гани Хамзин на пленарном заседании Мажилиса.

Он будет работать в Комитете по вопросам экологии и природопользованию.

От имени всего депутатского корпуса поздравляем нашего коллегу Гани Ботатулы и желаем ему успехов в депутатской деятельности, - поздравил нового депутата председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

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Гани Хамзин пришел на место Азата Сембинова, который сложил свои полномочия 1 сентября. Экс-депутат подал заявление по собственному желанию.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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