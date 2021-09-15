Депутат: Новые пилотные проекты не должны внедряться, если реализация других не завершена

Министерство финансов "наплодило" целую кучу пилотных проектов - Жамалов.

Мажилисмен Аманжан Жамалов обратился с депутатским запросом к премьер-министру страны Аскару Мамину по вопросу эффективности внедряемых пилотных проектов, сообщает zakon.kz.

Глава государства поставил перед правительством сложную, но очень важную и вполне конкретную задачу принять меры по увеличению доходов бюджета. Речь шла о развитии малого бизнеса, увеличении инвестиций и расширении налоговой базы. Как оказалось, в Министерстве финансов по-своему, причем довольно оригинально, понимают поручения президента. Ссылаясь на то, что оно выполняет установки Послания главы государства народу Казахстана, Министерство финансов предложило отменить мораторий на проверки малого бизнеса, - заявил парламентарий.

Читайте также: Минфин предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

При этом, отметил депутат, вместо того, чтобы заняться реальным улучшением, в первую очередь эффективной цифровизацией администрирования, налоговые органы, видимо, хотят, как говорится, "кошмарить" бизнес…

По словам Аманжана Жамалова, пользуясь статьей 68 Налогового кодекса, министерство "наплодило" целую кучу пилотных проектов. На сегодня их принято уже 8 и еще два проходят стадию согласования. Все они предъявляют все новые и новые требования к налогоплательщикам и накладывают на них дополнительную нагрузку.

К примеру, пилотный проект по администрированию НДС с использованием информационной системы "Электронные счета-фактуры" вводит новый способ исполнения уведомления по камеральному контролю. И норма нацелена не на поставщика, к которому у КГД есть претензии, а на взыскание налогов с конечного получателя товара, который вообще не имеет отношения к данному процессу. Далее, пилот по внедрению СНТ запрещает относить на вычеты стоимость товара, при расчете КПН и НДС методом зачета, если в СНТ указаны неполные сведения. Пилотный проект по администрированию импорта из Евразийского экономического союза позволяет КГД приостанавливать расходные операции при проведении камеральной таможенной проверки. А пилотный проект о дистанционном мониторинге - это вообще полный беспредел. Он предполагает доначислять налоги без налоговой проверки на основе мотивированного решения налоговых органов. А как показывает практика, любое мотивированное решение госоргана сопряжено с коррупцией, - сообщил мажилисмен.

По мнению депутата, особенно большие возмущения бизнеса вызывают пилотные проекты по маркировке табачных изделий, алкогольных напитков и молочных изделий. Они дублируют систему электронные счета-фактуры и приводят к прямому удорожанию товаров и дополнительным затратам предпринимателей.

Парламентарий считает, что эффективность данных пилотных проектов до сегодняшнего дня не подтверждена, и все это не упрощает и не разгружает, а, наоборот, ухудшает положение бизнеса. А бизнес активно просит о пересмотре подходов и отмене этих пилотных проектов.

Все эти пилотные проекты вводятся самостоятельным приказом министра финансов. Почему так происходит? Почему не проводится обсуждение необходимости данных пилотных проектов с бизнесом? - спросил Аманжан Жамалов.

Вместе с тем, по словам члена парламентской фракции партии Nur Otan, идея пилотных проектов заключалась в апробировании новых цифровых инструментов и механизмов налогового администрирования. Однако на деле они дали возможность КГД по-своему интерпретировать налоговые нормы и обязательства в обход Налогового кодекса.

Вообще, создается впечатление, что Министерство финансов подменяет реальные цели и задачи, поставленные Президентом, своими формальными целями. При этом государственные задачи фактически превращаются в бюрократические формы издевательства над бизнесом, - подчеркнул парламентарий.

На основании вышеизложенного мажилисмен просит остановить внедрение новых пилотных проектов, а также ограничить количество одновременно проводимых пилотных проектов. Новые пилотные проекты не должны внедряться, если реализация других еще не завершена, считает Жамалов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!