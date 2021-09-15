Названы виды чая, которые снимают воспаление в организме

Семь лучших противовоспалительных видов чая.
Американские ученые назвали виды чая, которые помогают организму справляться с хроническими воспалительными процессами, передает zakon.kz.
Да, воспаление – это естественная реакция организма, необходимая для борьбы с болезнями и инфекциями. Но если этот процесс становится хроническим, то приводит к ослаблению иммунной системы.– Хотите простой способ снять воспаление? Выпейте чашку чая. Большинство сортов этого напитка обладает в восемь раз большей антиоксидантной силой, чем фрукты и овощи. У людей, которые регулярно пьют чай, наблюдается снижение уровня С-реактивного белка, который является маркером воспаления в организме, – говорит доктор медицинских наук из США Бринн Макдауэлл.
Семь лучших противовоспалительных видов чая:
- Зеленый чай. Содержит соединения, которые подавляют воспаление и помогают предотвратить болезни сердца.
- Чай с куркумой. Куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает бороться со свободными радикалами. Например, 139 человек с остеоартритом коленного сустава отметили 50-процентное уменьшение боли при приеме добавок куркумина.
- Имбирный чай. Имбирь (из-за гингерола) обладает противовоспалительным эффектом, который помогает организму бороться с хроническим воспалением. Простой способ настоять имбирь – заварить немного свежего очищенного корня вместе с чаем или добавить тертый имбирь в заварной чайник.
- Чай со священным базиликом (туласи). Священный базилик, также известный как туласи, имеет более сильный и острый вкус, чем привычный нам. Наука подтверждает способность священного базилика в виде чая поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, включая поддержку противовоспалительной реакции организма. Обычно его сочетают с черным или зеленым чаем, чтобы смягчить острый вкус.
- Чай из шиповника. Этот чай богат антиоксидантами, включая полифенолы и галактолипиды, которые обладают противовоспалительной активностью. Чай из шиповника уменьшает боль, связанную с артритом и другими воспалительными заболеваниями.
- Ромашковый чай. Цветочный чай предотвращает воспаление и может быть полезен при лечении рака. Также помогает при бессоннице и облегчает проблемы с пищеварением.
- Чай с корицей. Известно, что корица обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным эффектом, что делает ее отличным дополнением к любому сорту чая. Одно из самых полезных преимуществ корицы - ее способность со временем снижать уровень сахара в крови.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!