WADA вынесло предупреждение Узбекистану и еще 11 странам

Приложение zakon.kz
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На заседании агенства был принят ряд решений.
В Стамбуле прошло заседание Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был принят ряд важных решений, передает zakon.kz.
Исполком WADA признал не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций, в числе которых Международная федерация гиревого спорта, Международная федерация баскетбола среди глухих и другие, - говорится на сайте агентства.
Также WADA дало срок до конца 2021 года исправить ситуацию с несоответствием кодексу 12 национальным антидопинговым агентствам, в числе которых Греция, Иран, Латвия, Нидерланды, Португалия, Испания, Узбекистан, Черногория, Румыния, Таиланд, КНДР и Индонезия.
В 2019 году WADA дисквалифицировало Россию за допинг, а ее спортсменам запретило участвовать в различных соревнованиях под российским флагом.
Напомним, что среди казахстанских спортсменов в допинг-скандале замешан лыжник Алексей Полторанин.
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Куандык Шынасилов
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