Перепись населения - будут ли менять вопросы из-за жалоб казахстанцев

Больше всего возмутил казахстанцев вопрос "Сколько детей вы родили живыми?".

Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов прокомментировал жалобы казахстанцев на некорректные вопросы в анкете переписи населения, передает корреспондент zakon.kz.

В целом в анкете 91 вопрос, но это не значит, что каждый гражданин будет отвечать на все вопросы. Опросник, который относится к иностранцам, не заполняется гражданами Казахстана. Вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму или являются самозанятыми. Вопросы, относящиеся к женщинам, не задаются мужчинам. Также есть возрастные ограничения. Например, по рождаемости и брачности вопросы задаются с 15 лет, по трудовым отношениям - с 14 лет. Поэтому никаких изменений мы не планируем, вопросы утверждены, - пояснил Айдапкелов на брифинге в СЦК.

К примеру, один из некорректных вопросов, который больше всего возмутил казахстанцев: "Сколько детей вы родили живыми?". По словам главы Бюро нацстатистики, ответы на этот вопрос позволят получить достоверные данные о детской и младенческой смертности в стране.

Этот вопрос всегда задавался и здесь присутствует. Мы должны динамический ряд выстроить, чтобы наши демографические прогнозы были более качественными, - отметил он.

Напомним, перепись населения в Казахстане началась 1 сентября. В этом году впервые данные будут собирать двумя способами: онлайн и традиционным обходом.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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