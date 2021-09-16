За что будет отвечать экс-аким Мангистау в Сенате

Серикбай Трумов будет работать в Комитете по аграрным вопросам и развитию сельских территорий.

Серикбай Трумов принес присягу на заседании в Сенате, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании председатель Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что указом главы государства Серикбай Трумов назначен депутатом Сената, за свою трудовую деятельность работал секретарем Мангистауского областного маслихата, акимом города и региона.

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Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - сказал Трумов.

На заседании отметили, что Серикбай Трумов будет работать в Комитете по аграрным вопросам и развитию сельских территорий.

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Надеемся, что вы и дальше будете плодотворно работать в интересах нашей страны. Еще раз поздравляю с назначением и желаю успеха, - сказал Маулен Ашимбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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