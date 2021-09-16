Касым-Жомарт Токаев призвал масс-медиа бороться с фейками

Обращение с приветственным словом Касым-Жомарта Токаева зачитал государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

В мире возникла острая необходимость борьбы с фейками, XVII "Евразийский Медиа Форум" дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении. Такой акцент сделал в своем приветственном слове к участникам мероприятия президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

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Уважаемые участники форума, рад приветствовать вас на XVII "Евразийском Медиа Форуме". За 19 лет своего существования он по праву стал одной из ведущих медиаплощадок и всего региона. Это событие традиционно объединяет талантливых журналистов и медиаменеджеров, известных политиков и авторитетных экспертов. А спектр вопросов, обсуждаемых на форуме, уже давно вышел за рамки медиасферы, - зачитал государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев обращение с приветственным словом Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства отметил, что в период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов, социальных процессов, как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить пути их решения.

С началом коронакризиса во всем мире усилился общественный запрос на качественную информацию. Возникла острая необходимость борьбы с фейками. Форум дает прекрасную возможность обсудить актуальные тенденции и подходы в этом направлении. Новые реалии ставят перед медиасферой новые задачи, от решений которых будут зависеть ее будущее. Значительно ускорился процесс цифровизации, стремительно меняются предпочтение и привычки аудитории, появляются новые форматы подачи информации, трансформируются социальные сети. Касым-Жомарт Токаев

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Президент Казахстана убежден, что профессиональное обсуждение этого вопроса придаст новый импульс развитию СМИ.

Уверен, насыщенной будет и сессия, посвященная 30-летию Независимости страны. Казахстанский путь последовательных преобразований и уникальный опыт сохранения единства народа заслуживает особого внимания. Важнейшими составляющими стратегического курса нашего государства являются открытый диалог и всестороннее партнерство. В этом плане можно констатировать, что форум способствует не только осмыслению современных трендов, но и расширению горизонтов сотрудничества в международном формате. Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии. Касым-Жомарт Токаев

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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