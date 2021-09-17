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COVID-19 в Казахстане: Еще один регион перешел в "желтую" зону

Фото: zakon.kz 17 сентября 2021, 10:48

Согласно матрице эпидситуации, Шымкент из "красной" зоны перешел в "желтую".

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 сентября, согласно которой Шымкент из "красной" зоны перешел в "желтую", сообщает zakon.kz.

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Матрица эпидситуции

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент и Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области;

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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