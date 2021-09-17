Приступы кашля Байдена встревожили американцев

Псаки прокомментировала участившийся кашель президента США.

Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена прокомментировали в пресс-службе Белого дома, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что нет повода для беспокойства.

Как сообщает РИА Новости, во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователей соцсетей. В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач.

Здесь нет причин для беспокойства, - подчеркнула она.

Псаки добавила, что существует множество причин для кашля - в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.

В Сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.

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