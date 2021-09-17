Следует построить "гуманитарный мост" помощи народу Афганистана - Токаев

Глава государства в своем выступлении отметил, что последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства в своем выступлении отметил, что последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации.

В мандат Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества входят вопросы предупреждения и реагирования на подобные угрозы. Это обуславливает важность координации действий между нашими двумя авторитетными региональными структурами. Перед временным афганским правительством встал комплекс крайне сложных задач. Помимо стратегических целей построения новой государственной конструкции и достижения общенационального единства, предстоит решать насущные вопросы выживания. Реальность такова, что решение проблем экономического коллапса в конечном счете будет предопределять состоятельность афганской государственности, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Как заявил президент, внутренних ресурсов самой страны для выхода из кризиса совершенно недостаточно. По оценкам ООН, Афганистан находится на пороге гуманитарной катастрофы.

Это далеко не преувеличение. Уже в скором времени страна может столкнуться с острым продовольственным кризисом. Эта беда неминуемо перешагнет границы Центрально-Азиатского региона и по своим последствиям приобретет глобальный масштаб, в первую очередь, из-за вынужденной миграции населения. Но сейчас принципиально важно не просто ставить диагноз, а переходить к конкретным действиям. На уровне наших стран и организаций следовало бы оперативно построить "гуманитарный мост" помощи народу Афганистана. С учетом имеющейся инфраструктуры и логистических возможностей Казахстана важным звеном по организации такого "моста" представляется формирование регионального хаба в Алматы, - предложил глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, данную работу можно провести в рамках мандата Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), временно дислоцированной по просьбе руководства ООН в Алматы. С подобной инициативой президент выступил сегодня на заседании глав государств ШОС.

После преодоления острой фазы гуманитарного кризиса Афганистану в дальнейшем также потребуется системная поддержка со стороны институтов ООН по самым различным направлениям. Создание Регионального хаба ООН в Алматы открыло бы оптимальные организационные возможности для координации этой работы, - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что, взаимодействуя по афганской проблематике, помимо решения неотложных задач, страны ОДКБ и ШОС не должны упускать из виду дальний горизонт.

Как бы ни складывалась политическая и гуманитарная ситуация, только инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить устойчивое будущее в долгосрочной перспективе. В этой связи важно продолжить реализацию образовательных программ для граждан этой страны. Сегодня в Казахстане обучается около 200 студентов из Афганистана. Надеюсь, препятствий в получении высшего образования этими молодыми людьми со стороны новых властей Афганистана не будет, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Президент Казахстана полагает, что странам ОДКБ и ШОС также следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана.

Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз региональной стабильности, восстановить торгово-экономические связи с этой страной. При этом на данном этапе речь не идет об официальном признании. Подчеркну еще раз - многое будет зависеть как от дальнейших практических шагов новой администрации, так и от соответствующих решений Совета безопасности ООН, - заявил глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что совпадение интересов и совместные усилия ШОС и ОДКБ позволят повысить общую эффективность мер по решению актуальных проблем безопасности и устойчивого развития региона.

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