Умер тяжелоатлет Альберт Линдер - возбуждено дело

Альберту Линдеру было 25 лет.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера, сообщает zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства - прим. ред.) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее стало известно, что ночью 17 сентября умер казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер. Ему было 25 лет.

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