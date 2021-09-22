Назван способ улучшить состояние сердца

Американские ученые выяснили, что упражнения улучшают состояние сердечной мышцы.

Американские ученые выяснили, что предположительно год тренировок помогает сохранить или даже улучшить эластичность сердечной мышцы у людей с ранними признаками сердечной недостаточности, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Circulation.

Специалисты исследовали состояние организма, известное как сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, которой страдает примерно три миллиона человек в США. Оно является практически неизлечимым и характеризуется повышенной жесткостью сердечной мышцы и высоким давлением внутри сердца во время упражнений. Как следствие, оно вызывает усталость, избыток жидкости в легких и ногах, одышку.

Предыдущие работы ученых указывают на продолжительные физические упражнения в качестве способа, помогающего значительно улучшить эластичность сердца у молодых людей, но не влияющего на жесткость сердца у людей 65 лет и старше.

Как говорится в статье, в новой работе принял участие 31 человек, у которых было обнаружено некоторое утолщение сердечной мышцы и повышение биомаркеров крови, связанных с сердечной недостаточностью, хотя у них не было таких симптомов, как одышка.

Одиннадцати испытуемым, вошедшим в контрольную группу, была назначена программа йоги и силовых тренировок три раза в неделю. Остальным был назначен индивидуально подобранный режим упражнений: ходьба, езда на велосипеде или плавание. В дальнейшем участники начали выполнять интенсивные аэробные интервальные тренировки не менее 30 минут хотя бы два раза в неделю, плюс две-три тренировки средней интенсивности и одна-две силовые тренировки в неделю.

Через год у людей, выполнявших интенсивные физические упражнения, было отмечено физиологически и статистически значимое улучшение показателей жесткости сердца и кардиореспираторной подготовки. Однако пока что ученые не могут определить точно, разовьется ли у них сердечная недостаточность или нет, для чего необходимы более продолжительные исследования, - говорится в статье.

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