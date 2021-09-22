На вопрос, когда Владимир Путин выйдет из самоизоляции, ответил его пресс-секретарь.

Когда президент России Владимир Путин выйдет из самоизоляции. На этот вопрос ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает zakon.kz.

Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет, - цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

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Также Пескову задали вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

Я сейчас не могу вам сказать, все-таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу, - цитирует его ТАСС.

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Как правило, в день рождения президент все-таки как-то встречается и с друзьями, и с родными. Дмитрий Песков

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