О состоянии отравившихся 11 детей рассказали алматинские врачи

Самочувствие 11 детей удовлетворительное, получают симптоматическое лечение - замглавы ДСЭК Алматы.

Алматинские врачи рассказали о состоянии 11 отравившихся детей, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным расследования, по словам представителя бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя с выводом хлора в воду бассейна. заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов

Он отметил, что на лабораторное исследование отобрана вода из бассейна на проверку содержания остаточного хлора и бактериологическое исследование, а также проведены замеры воздуха.

Из 14 детей, посещавших 23 сентября группу синхронного плавания, 11 ребят с жалобами на удушье и кашель бригадами скорой медицинской помощи доставлены в приемный покой отделения токсикологии городской детской клинической больницы. Садвакас Байгабулов

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Самочувствие 11 детей удовлетворительное, они получают симптоматическое лечение. Садвакас Байгабулов

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