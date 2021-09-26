Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в их дела

"На каждое действие есть противодействие", - предупредил Абдул Гани Барадар.

И.о. замглавы кабинета министров Афганистана, сформированного из представителей движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане), Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела республики, сообщает zakon.kz.

Барадар, который ранее был полевым командиром, заместителем муллы Мухаммеда Омара и одним из сооснователей "Талибана", добавил, говоря о Таджикистане: "На каждое действие есть противодействие", передает РИА "Новости".

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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