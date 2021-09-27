Кроме того, Путин отреагировал на результаты Кадырова на выборах.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее количество голосов на выборах, сообщает zakon.kz.

По данным ГТРК "Грозный", такие данные публикует крупнейшее международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд".

Наибольшее количество голосов на выборах главы региона (в процентах) -99,7%, достигнуто Рамзаном Кадыровым на выборах главы Чеченской Республики, - говорится в публикации.

В период с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва и региональные думы, а также прямые выборы губернаторов в нескольких регионах.

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Кроме того, Владимир Путин оценил результат Кадырова на выборах.

Результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы [Рамзан Кадыров] начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, и сейчас с высоты птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования, - сказал президент России во время видеотрансляции.

Как отмечает РБК, Путин также выразил надежду, что Кадыров "не будет останавливаться на том, что сделано до сих пор", а будет двигаться дальше, опираясь на поддержку чеченского народа.

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