Что защитит казахстанцев от COVID-19 зимой, рассказал Цой

О риске вспышки заболеваемости коронавирусом зимой высказались в Минздраве.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос о том, ожидают ли в Казахстане очередные волны коронавируса зимой, передает корреспондент zakon.kz.

Осенне-зимний период у нас всегда сопровождается падением иммунитета, это ежегодная закономерность. Что касается коронавируса, то при сниженном иммунитете, конечно, вероятность заражения выше, но нужно не забывать про социальную дистанцию, ношение масок и, самое главное, вакцинацию. Она защищает человека от данной инфекции, - указал Цой.

При этом он сообщил, что в ведомстве на постоянной основе мониторят эпидситуацию.

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По вспышкам мы сейчас отдельно мониторим новые завозные штаммы, которые появляются на территории республики, и один из рисков, несомненно, может быть завоз новых штаммов, более агрессивных. На данный момент те штаммы, которые циркулируют в Казахстане, находятся под контролем. Мы также ведем работу по разработке отечественной вакцины с учетом добавления вновь появляющихся штаммов на территории РК, - добавил глава Минздрава.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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