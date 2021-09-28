Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал ЧМ

Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, сообщает zakon.kz.

Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов! - написал Глава государства на официальной странице в Twitter.

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Сборная Казахстана выиграла четвертьфинальный поединок против команды Ирана на чемпионате мира в Литве. Впервые в своей истории Казахстан вышел в полуфинал чемпионата мира. Теперь за путевку в финал подопечные Кака сыграют с Португалией. Данная игра пройдет 30 сентября.

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