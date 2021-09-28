Названы привычки, которые провоцируют головные боли

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Невролог рассказала о привычки, из-за которых каждый день болит голова
Ежедневные головные боли могут беспокоить не только от напряжения и недосыпов. Петербургский невролог Ольга Родионова назвала их основные причины, которые кажутся совсем неочевидными, передает zakon.kz.
Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент и ее причины понятны: вы не выспались, днем на работе было много задач, а вечером понервничали. И как следствие - напряжение и стресс перешли в боль.
Но у некоторых голова болит каждый день, хотя, казалось бы, повода для этого не было. "Доктор Питер" с помощью невролога разбирался в этом вопросе.
Действительно, есть люди, у которых голова болит несколько раз в год. А есть те, кто забыл, что значит жить без головной боли. Суть в том, что существуют факторы, которые приводят к хронизации головной боли, - поясняет специалист.
Присутствуют ли эти факторы в вашей жизни?
Это те факторы, на которые возможно повлиять и тем самым уменьшить риски возникновения ежедневной головной боли. Как отмечает Родионова, нужно внимательно следить за своими привычками и образом жизни. Есть высокая вероятность, что после работы над собой ежедневная головная боль исчезнет.
Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.
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