Названы привычки, которые провоцируют головные боли

Невролог рассказала о привычки, из-за которых каждый день болит голова

Ежедневные головные боли могут беспокоить не только от напряжения и недосыпов. Петербургский невролог Ольга Родионова назвала их основные причины, которые кажутся совсем неочевидными, передает zakon.kz.

Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент и ее причины понятны: вы не выспались, днем на работе было много задач, а вечером понервничали. И как следствие - напряжение и стресс перешли в боль.

Но у некоторых голова болит каждый день, хотя, казалось бы, повода для этого не было. "Доктор Питер" с помощью невролога разбирался в этом вопросе.

Действительно, есть люди, у которых голова болит несколько раз в год. А есть те, кто забыл, что значит жить без головной боли. Суть в том, что существуют факторы, которые приводят к хронизации головной боли, - поясняет специалист.

Присутствуют ли эти факторы в вашей жизни?

хронический стресс;

депрессия;

злоупотребление обезболивающими. Выше нормы - это более 10-15 "обычных" таблеток в месяц/более 10 триптанов (таблеток, необходимых для снятия приступов мигрени. - Прим. ред.) в месяц;

избыточное употребление кофеина (допускается 3 эспрессо в сутки максимум, а как вы их пьете, с молоком или без, - это ваш выбор);

лишний вес;

храп.

Это те факторы, на которые возможно повлиять и тем самым уменьшить риски возникновения ежедневной головной боли. Как отмечает Родионова, нужно внимательно следить за своими привычками и образом жизни. Есть высокая вероятность, что после работы над собой ежедневная головная боль исчезнет.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

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