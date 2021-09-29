Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе

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На сбой пожаловались люди со всего мира: в России, Европе, США и некоторых странах Южной Америки.
Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях, сообщает zakon.kz.
У них возникают проблемы с авторизацией, работой сайта и мобильной версии сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
На сбой пожаловались люди со всего мира: в России, Европе, США и некоторых странах Южной Америки. Больше всего жалоб поступило из Нью-Йорка.
Twitter был основан в 2006 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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