У сборной Казахстана по футзалу появилось преимущество над Португалией в полуфинале ЧМ-2021

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала превью к предстоящему полуфинальному матчу Португалия — Казахстан.

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала превью к предстоящему полуфинальному матчу Португалия - Казахстан в полуфинале чемпионата мира-2021 по футзалу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В материале говорится, что в этой игре сборная Казахстана может получить определенное преимущество.

Существует фактор усталости. Португалия в плей-офф дважды играла дополнительное время, в то время как четверым из пяти игроков, выходивших в старте против Испании, - 38, 36, 34 и 34 лет соответственно, - пишет сайт ФИФА.

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Напомним, в 1/8 финала Португалия в дополнительное время победила Сербию (4:3), а в четвертьфинале в дополнительное время выиграла у Испании (4:2). Сборная Казахстана в плей-офф сначала разгромила Таиланд (7:0), а затем одержала волевую победу над Ираном (3:2).

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